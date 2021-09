Milan, infortunio al ginocchio per un calciatore della nazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si ferma di nuovo Alessandro Florenzi. Il giocatore del Milan, subentrato ieri nella ripresa contro l’Atletico Madrid e tornato a disposizione dopo il forfait contro lo Spezia, è costretto al nuovo stop per il solito problema al ginocchio sinistro. Il fastidio lo tormenta da tempo e per questo effettuerà un nuovo controllo già nelle prossime ore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si ferma di nuovo Alessandro Florenzi. Il giocatore del, subentrato ieri nella ripresa contro l’Atletico Madrid e tornato a disposizione dopo il forfait contro lo Spezia, è costretto al nuovo stop per il solito problema alsinistro. Il fastidio lo tormenta da tempo e per questo effettuerà un nuovo controllo già nelle prossime ore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcioe inter

