Elio a Italia’s Got Talent in giuria, chi sono i 4 giudici (Di mercoledì 29 settembre 2021) Elio a Italia’s Got Talent in giuria con Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Reduce dalle esperienze musicali nel gruppo Elio E Le Storie Tese, Elio approda nel programma TV Mediaset con l’obiettivo di scovare ed individuare i migliori nuovi Talenti del nostro Paese. Elio però è stato scelto dalla produzione non solo per il suo naturale Talento musicale ed artistico ma anche per essere un personaggio fuori dal comune, perfetto per guidare un programma TV. Non lo guiderà formalmente ma Elio a Italia’s Got Talent si occuperà di giudicare e selezionare gli aspiranti concorrenti. Entusiasta del suo nuovo incarico, Elio ha già commentato la lieta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)Gotincon Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Reduce dalle esperienze musicali nel gruppoE Le Storie Tese,approda nel programma TV Mediaset con l’obiettivo di scovare ed individuare i migliori nuovii del nostro Paese.però è stato scelto dalla produzione non solo per il suo naturaleo musicale ed artistico ma anche per essere un personaggio fuori dal comune, perfetto per guidare un programma TV. Non lo guiderà formalmente maGotsi occuperà di giudicare e selezionare gli aspiranti concorrenti. Entusiasta del suo nuovo incarico,ha già commentato la lieta ...

