Amazon Echo Show 15 pollici e Amazon Astro

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Come ogni anno, settembre è quel periodo in cuisvela nuovi prodotti dedicati all’ecosistema Alexa e alla Smart Home. Anche quest’anno l’azienda americana non manca all’appuntamento introducendo alcuni prodotti molto interessanti.15 L’15 rappresenta il piu’ grandepresentato fino ad ora. Con il suo display da 15.6e una risoluzione FullHD, il dispositivo è montato a parete e presenta una fotocamera frontale con un otturatore richiudibile. Può essere personalizzato con widget contenenti note, elenchi di attività o il calendario. Può inoltre essere utilizzato per guardare Prima Video o qualsiasi altro servizio ...

... un evento virtuale in cui ha annunciato tutti i suoi nuovi dispositivi, dalle aggiunte alla line up, passando per i servizi di monitoraggio e sicurezza . I migliori device presentati da...Scopri il nuovoShow 15 suOrganizzazione, ma anche intrattenimentoShow 15 può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale, a parete o anche su apposito supporto. ...Echo Show 15 è il pannello touch di Amazon che si dota del supporto per essere agganciato alla parete e (soprattutto) dei widget.Amazon Echo Show 15 è il nuovo dispositivo del colosso americano che integra l'assistente vocale Alexa e un display da 15,6".