Aids | accordo ViiV-Shionogi per nuovo farmaco a durata d' azione ultra lunga

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) -Healthcare, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipcon Pfizer e, annuncia "undi licenza e collaboresclusiva conper S-365598, un inibitore sperimentale del trasferimento del filamento dell'integrasi (Insti) di terza gener, con potenziale per l'uso in regimi terapeutici" contro il virus dell'"ad", ossia "regimi con intervalli di dosaggio di 3 mesi o più". In base ai termini dell'intesa - dettaglia una nota -effettuerà un pagamento anticipato di 20 milioni di sterline a, un pagamento di 15 milioni di ...