Operazione Web | violazioni delle norme a tutela delle indicazioni geografiche protette

(Di martedì 28 settembre 2021)“web”:(DOP e IGP) e che disciplinano la corretta informazione del consumatore in relazione ai prodotti pubblicizzati sui siti internet aziendali. Comando Carabinieri per laAgroalimentare Roma – Territorio nazionale, 28/09/2021 09:36I Carabinieri dei RepartiAgroalimentare (RAC).Web nelle ultime settimane, hanno concentrato la propria

OraWeb_TV : Truffe sul web, dal Caciocavallo al Cioccolato di Modica. Operazione del RAC - vnewsita : #Sanzioni e #diffide in tutta #Italia - Agricolae1 : Operazione “Web” dei @_Carabinieri_ carabinieri del Rac a tutela delle Dop e Igp - AgriculturaIT : Sicurezza alimentare: irregolarità web per prodotti Dop e Igp portate alla luce da operazione Carabinieri… - NewSicilia : All'interno, le sanzioni e diffide inflitte a numerose aziende agroalimentari #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Web

IMGpress

Ha toccato anche Siracusa l'' dei Carabinieri del Reparto di tutela Agroalimentare, contro i falsi marchi Doc e Igp e il non corretto uso di immagini e di informazioni per pubblicizzare prodotti la cui origine non ...E' questa la molla che ha fatto scattare un'che ha coinvolto gli allievi e gli insegnanti dei nove Centri di Formazione Professionale di ENAIP Trentino e che ha portato all'individuazione ...Su richiesta di Vetrya (una società che da quasi due anni ha sostituito Pure Bros nel contrattualizzare i produttori di contenuti di Wind), veniva ...Ha toccato anche Siracusa l'operazione "Web" dei Carabinieri del Reparto di tutela Agroalimentare, contro i falsi marchi Doc e Igp e il non corretto uso di immagini e di informazioni per pubblicizzare ...