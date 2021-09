Attivismo socio-politico al Met Gala 2021

(Di martedì 28 settembre 2021) Il Metdi New York non ha rappresentato solo l’occasione per mettere in mostra le ultime e originali creazioni del mondo della moda. Quest’anno, infatti, sul red carpet hanno sfilato anche celebrità e personalità politiche che hanno voluto lanciare dei messaggi importanti di valenza sia politica che sociale. Ad esempio, non è passato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Attivismo socio

Dire

... infatti, all'interno di una prospettiva più ampia, volta al rovesciamento del modello- ... Imporre a Marcucci la sorveglianza speciale a causa del suopolitico è in netta contraddizione ......messo a nudo tutte le fragilità del paradigma liberale contemporaneo nelle sue declinazioni- ...nella diffusa riscoperta della teoria economica critica sullo sfondo di un densosociale ...Ad esempio, non è passato inosservato l’attivismo di Cara Delevingne. La modella britannica si è presentata sul tappeto rosso con indosso un gilet bianco. Su questo troneggiava la scritta “Peg the ...Quest'anno, in autunno, si terrà la Cop 26, la conferenza mondiale a cui ogni Stato dovrà portare i propri impegni per la riduzione delle emissioni e per la risoluzione della crisi climatica. È necess ...