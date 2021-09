Venezia-Torino 1-1 | granata raggiunti ancora su rigore nel finale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Termina in pareggio il posticipo del lunedì tra. Ivanno in vantaggio con Brekalo e vengonosuIlstava già pregustando la vittoria… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DiMarzio : Da pupillo a incognita? Forse il secondo tempo di Venezia-Torino potrà darci già una risposta Dal nostro network,… - VeneziaFC_EN : We’re underway at Stadio Penzo. 01’ | Venezia 0-0 Torino #VeneziaTorino - sportli26181512 : Venezia, Aramu: 'Gol a Torino, sono stato 16 anni lì...': Mattia Aramu ha parlato ai microfoni di Dazn nel post par… - Mottavia : @Lupetto979 @DAZN_IT Nel dopo partita di venezia torino ce stanno Marcolin, parolo e floccari... Tutti ex lazio. Incredibile - zazoomblog : Risultati e classifica Serie A: Venezia e Torino un punto a testa - #Risultati #classifica #Serie #Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Torino

Commenta per primo Ivan Juric, allenatore del, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il: ' Analizziamo l'errore di Djidji, ma dobbiamo migliorare nella lettura di certe situazioni. Ci sono certe partite che sono girate ...Mattia Aramu, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il: le sue dichiarazioni Mattia Aramu, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL DELL'EX - "Non avrei mai ...Nel monday night della sesta giornata del campionato di Serie A pareggio 1-1 tra Venezia e Torino. Dopo un primo tempo con pochissime emozioni, al 56' arriva il vantaggio del Toro con Brekalo che ...Termina in pareggio il posticipo del lunedì tra Torino e Venezia. I granata vanno in vantaggio con Brekalo e vengono raggiunti su rigore ...