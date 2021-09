Terza dose per 80enni | ospiti delle Rsa e sanitari over 60 a rischio Nuova circolare del ministero

Advertising

TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - NicolaPorro : Un medico ha diversi dubbi sulla terza dose. Ecco quali ?? #CaroPorro - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - REstaCorporate : RT @Corriere: Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - ellepi6 : @GeppiC , hai già fatto la terza dose? #chesucc3de -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 27 settembre 2021 - Si parte con laper over 80, ospiti Rsa e sanitari over 60, che sono le prime categorie a cui verrà somministrata dopo i soggetti più fragili ai quali è stato dato il via libera il 20 settembre. Dopo ...Sono le categorie cui verrà somministrata ladi vaccino anti - Covid. Dosi booster Ferma restando la priorità del 'raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei ...AGI/Vista - Il Presidente degli Stati Uniti Biden ha fatto la terza dose di vaccino anti Covid in diretta. / Facebook President Joe Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Sono due i nuovi parametri per decidere chi dovrà sottoporsi alla terza dose di vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto ...