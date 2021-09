Taglia - incolla del Dna per curare l' Aids | ecco in cosa consistono i test

(Di lunedì 27 settembre 2021) Eliminare con un paio di 'forbici molecolari' il Dna dell'Hiv dai pazienti infettati dal virus dell', liberandoli per sempre dalle terapie che oggi devono assumere a vita per evitare che la ...

Adnkronos

Rivoluzionaria la prospettiva aperta da questo '' del Dna: "Eradicare il genoma del virus da quello delle cellule infettate". In altre parole, guarirle. outstream Negli ultimi 7 anni -...Rivoluzionaria la prospettiva aperta da questo '' del Dna: "Eradicare il genoma del virus da quello delle cellule infettate". In altre parole, guarirle. Negli ultimi 7 anni - ...Messa a punto da Temple University e Statale Milano la tecnica ha ottenuto l'ok Fda alla sperimentazione sull'uomo ...