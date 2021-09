Sindaco Napoli assente al confronto, presente da Confcommercio (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha preferito rinunciare al confronto televisivo con gli altri candidati a Sindaco del comune capoluogo, il primo cittadino uscente Enzo Napoli. Sua l’unica poltrona vuota della tribuna politica che ha visto per la prima volta a confronto gli altri otto aspiranti alla poltrona di primo cittadino di Salerno nella sede di Rai3 aNapoli. Nessuna motivazione ufficiale sulla scelta di non essere presente, ma il Sindaco ha invece preferito partecipare ad un incontro presso la sede di Confcommercio con i dirigenti dell’associazione che rappresenta la categoria. Come ha dichiarato lo stesso Sindaco uscente di Salerno è stata occasione per discutere sulla centralità del commercio e del turismo nella ripresa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha preferito rinunciare altelevisivo con gli altri candidati adel comune capoluogo, il primo cittadino uscente Enzo. Sua l’unica poltrona vuota della tribuna politica che ha visto per la prima volta agli altri otto aspiranti alla poltrona di primo cittadino di Salerno nella sede di Rai3 a. Nessuna motivazione ufficiale sulla scelta di non essere, ma ilha invece preferito partecipare ad un incontro presso la sede dicon i dirigenti dell’associazione che rappresenta la categoria. Come ha dichiarato lo stessouscente di Salerno è stata occasione per discutere sulla centralità del commercio e del turismo nella ripresa ...

Advertising

Internazionale : A Napoli, nella campagna elettorale per il nuovo sindaco i candidati non hanno affrontato i problemi concreti della… - anteprima24 : ** Sindaco Napoli assente al confronto, presente da #Confcommercio ** - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Spigolatrice di Sapri', il sindaco: 'Non riesco a vedere un inno al sessismo' - repubblica : 'Spigolatrice di Sapri', il sindaco: 'Non riesco a vedere un inno al sessismo' - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Dire: Il candidato sindaco di centrodestra a #Napoli Catello #Maresca si schiera contro la serie tv #Gomorra: 'Rappresenta la c… -