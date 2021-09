Serie C, Palermo-Campobasso su Sky: le gare in diretta della 6ª giornata (Di lunedì 27 settembre 2021) Buone notizie per i tifosi del Palermo FC. La compagine rosanero allenata da Giacomo Filippi, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio del network satellitare Sky contro Campobasso e Foggia Leggi su mediagol (Di lunedì 27 settembre 2021) Buone notizie per i tifosi delFC. La compagine rosanero allenata da Giacomo Filippi, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio del network satellitare Sky controe Foggia

Advertising

PebsBurner : @SimplyJuve Serie C Palermo ?? - PalermoToday : La volley Palermo presenta “una stagione da pazzi” con la MedTrade in B2 - Mediagol : Serie C-Girone C, designazioni 6^ giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Campobasso - blogsicilia : #notizie #sicilia Futsal serie C1, Palermo Calcio a 5 pareggia a Partinico per 1-1 - - ptvtelenostra : Serie C, i risultati: Il Bari bloccato dalla Paganese, il Palermo non supera il Monterosi -