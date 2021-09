Perché la disfatta dei conservatori tedeschi segna la fine dell'egemonia del Ppe (Di lunedì 27 settembre 2021) La disfatta dell'Unione Cdu-Csu nelle elezioni legislative in Germania pone fine al lungo periodo di egemonia del Partito popolare europeo sulla politica e sulle istituzioni dell'Ue. Il Ppe è ancora la più grande famiglia politica in Europa, è il primo gruppo al Parlamento europeo e occupa importanti cariche, a partire dalla presidenza della Commissione con Ursula von der Leyen. Per molti aspetti il Ppe è ancora l'unica vera famiglia politica europea, in grado di coordinare i diversi partiti nazionali e di spingerli a sostenersi reciprocamente dentro le istituzioni. Ma la sua capacità di influenzare l'Ue sarà fortemente ridimensionata dalla perdita della cancelleria, che Angela Merkel ha detenuto per sedici anni. La Germania è l'ultimo grande paese ad avere un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) La'Unione Cdu-Csu nelle elezioni legislative in Germania poneal lungo periodo didel Partito popolare europeo sulla politica e sulle istituzioni'Ue. Il Ppe è ancora la più grande famiglia politica in Europa, è il primo gruppo al Parlamento europeo e occupa importanti cariche, a partire dalla presidenzaa Commissione con Ursula von der Leyen. Per molti aspetti il Ppe è ancora l'unica vera famiglia politica europea, in grado di coordinare i diversi partiti nazionali e di spingerli a sostenersi reciprocamente dentro le istituzioni. Ma la sua capacità di influenzare l'Ue sarà fortemente ridimensionata dalla perditaa cancelleria, che Angela Merkel ha detenuto per sedici anni. La Germania è l'ultimo grande paese ad avere un ...

__marcovitale__ : @DomaniGiornale @MFreyrie Ma disfatta perchè è il primo partito? - maurizio_staff : RT @AldoSciara: Disfatta?? Sono sopra il risultato del 2017, testa a testa con i Verdi. Perché domani deve sempre fare quello che si mette… - AldoSciara : Disfatta?? Sono sopra il risultato del 2017, testa a testa con i Verdi. Perché domani deve sempre fare quello che s… - pizzacoananas : Posso dire di essere diventata una donna indipendente non perché abbia iniziato a guidare, ma perché oggi per la pr… - HizzieIsForever : RT @Liiicia22: Ma ancora non lo avete capito che parpiglia vuole rovinare Dayane perché amico della (ex) manager Paola?! Basta ringraziarlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché disfatta Perché la disfatta dei conservatori tedeschi segna la fine dell'egemonia del Ppe La partenza di Merkel e la disfatta della Cdu - Csu ha anche implicazioni sulla direzione futura ... Molti di loro hanno contatti regolari con Viktor Orban, che se n'è andato dal Ppe perché rischiava l'...

Detenuto aggredisce agenti ed evade dal Policlinico di Bari: ricoverato per aver ingerito una lametta ... quest'ennesima fuga di un detenuto non fa altro che confermare la disfatta del sistema ... Il segretario ha voluto lanciare l'allarme, perché la situazione sta diventando difficile da gestire. Detenuto ...

Perché la disfatta dei conservatori tedeschi segna la fine dell'egemonia del Ppe Il Foglio La partenza di Merkel e ladella Cdu - Csu ha anche implicazioni sulla direzione futura ... Molti di loro hanno contatti regolari con Viktor Orban, che se n'è andato dal Pperischiava l'...... quest'ennesima fuga di un detenuto non fa altro che confermare ladel sistema ... Il segretario ha voluto lanciare l'allarme,la situazione sta diventando difficile da gestire. Detenuto ...