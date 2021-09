Osimhen ‘nu spettaculo. Mario Rui nun sbagliaje niente (Di lunedì 27 settembre 2021) NAPOLI CAGLIARI (26.9.21) 2 A 0 ‘A VEDETTE ACCUSSÍ E ppure chesta è ffatta guagliù i ajeressera ‘o Ciuccio se turnaje a ppiglià ‘nsulitaria ‘a cimma d’’a crassifica cu diciotto punte doppo d’avé affuzzato (vinto) seje sibbacche (match) ‘ncopp’a sseje. Cumminfatte ajeressera ô Maradona, Napoli-Cagliari, mubbara (partita) d’’a sesta jurnata se cunchiudette cu n’attunnato (rotondo)doje a zzero ca nun facette ‘na chieja, e ce facette vedé ‘nu bbellu Napule ca zallabbaje (palleggiò) sicuro, attiento e allero pe nuvanta minute, senza ca maje ll’avverzarie lle facesse ‘o cellechío! Ll’arnassa (vittoria) arrivaje cu n’addaffa (rete) p’ajone (per tempo): a ll’ 11? Caromecosta ce schianaje ‘a strata i ô 57? Insigne mettette ô ssicuro ‘o natiggio (risultato) menanno dinto ‘nu sacrusanto ricore ca ll’ucummo (arbitro) ce dette dappo ‘nu carí (fallo) ‘e Godin(no) ‘ncuoll’ô stesso Caremecosta ca ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) NAPOLI CAGLIARI (26.9.21) 2 A 0 ‘A VEDETTE ACCUSSÍ E ppure chesta è ffatta guagliù i ajeressera ‘o Ciuccio se turnaje a ppiglià ‘nsulitaria ‘a cimma d’’a crassifica cu diciotto punte doppo d’avé affuzzato (vinto) seje sibbacche (match) ‘ncopp’a sseje. Cumminfatte ajeressera ô Maradona, Napoli-Cagliari, mubbara (partita) d’’a sesta jurnata se cunchiudette cu n’attunnato (rotondo)doje a zzero ca nun facette ‘na chieja, e ce facette vedé ‘nu bbellu Napule ca zallabbaje (palleggiò) sicuro, attiento e allero pe nuvanta minute, senza ca maje ll’avverzarie lle facesse ‘o cellechío! Ll’arnassa (vittoria) arrivaje cu n’addaffa (rete) p’ajone (per tempo): a ll’ 11? Caromecosta ce schianaje ‘a strata i ô 57? Insigne mettette ô ssicuro ‘o natiggio (risultato) menanno dinto ‘nu sacrusanto ricore ca ll’ucummo (arbitro) ce dette dappo ‘nu carí (fallo) ‘e Godin(no) ‘ncuoll’ô stesso Caremecosta ca ...

