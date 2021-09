Omicidio Laura Ziliani | l’ipotesi | “Soffocata con un cuscino nel sonno”

(Di lunedì 27 settembre 2021) . Gli investigatori che indagano sull’diipotizzano che sia morta per soffocamento, uccisa con unche le è stato premuto sul volto mentre dormiva, dopo essere stata stordita dai farmaci. Per il delitto al momento sono in carcere due delle sue tre figlie e il fidanzato della maggiore. Stordita dai farmaci e uccisa nel. Questadegli investigatori che indagano sull’di, l’ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio da Temù, nel Bresciano e trovata morta, delitto per il quale al momento sono in carcere con l’accusa divolontario ed occultamento di cadavere due delle sue tre figlie e il fidanzato della maggiore. Chi lavora sul caso e sta cercando ...

Sarebbe stato nascosto per mesi dopo la morte il corpo di Ziliani, ex vigilessa di 55 anni, ex vigilessa e impiegata comunale a Roncadelle, in provincia di Brescia. Per l'della donna il 24 settembre sono state arrestate le due figlie, Silvia e Paola e il fidanzato di una delle due. A Storie Italiane le intercettazioni dell'inchiesta sul delitto di Laura Ziliani che ha portato all'arresto di tre persone, le figlie Silvia e Paola e il fidanzato di una delle due. Soldi, soldi e soldi: la donna era scomparsa da poche settimane e il ragazzo sembra non parlasse d'altro con le due ragazze. Con Silvia era fidanzato, con Paola aveva una relazione segreta: « Ho sempr ...