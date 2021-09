NASCAR | Las Vegas | Denny Hamlin domina e passa al ‘Round of 8’

(Di lunedì 27 settembre 2021)la scena a Lase diventa ufficialmente il primo pilota ad accedere direttamente alof 8’ dei Playoffs dellaCup Series. Il #11 del gruppo, mai a segno in questo speciale impianto, si impone per la seconda volta in questo 2021 assicurandosi un posto nella ‘semifinale’ della serie. La seconda competizione del campionato nello Stato del Nevada si è aperta sotto il controllo di Kyle Larson (Hendrick Motorsport). Il padrone della regular season ha conquistato la prima frazione senza rivali, la 15^ dalla Daytona 500 ad oggi. Hendrick Motorsport ha preso in mano la corsa nella seconda Stage con Larson davanti a Chase Ellliott #9 ed a William Byron #24. La formazione di riferimento di Chevrolet ha dovuto vedersela con...

Advertising

StockCarLiveITA : 30' alla gara della Cup Series a Las Vegas! (se reggo tutta la notte) Diretta su Nascar Trackpass e NBCSN Cronaca… - aceplayHD : Setanta Sports 1 HD 13:30 #Juventus - Sampdoria 17:15 #Barcelona - Levante 19:30 #RealSociedadElche 21:45 #Napoli… - zazoomblog : NASCAR Xfinity Series Las Vegas: Josh Berry svetta per la seconda volta in carriera - #NASCAR #Xfinity #Series… - StockCarLiveITA : RT @StockCarLiveITA: Il programma di oggi a Las Vegas: 1:00 Pre-gara (Nascar Trackpass e NBCSN) 1:30 Gara Xfinity Series (Nascar Trackpass… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Las Vegas: 1:00 Pre-gara (Nascar Trackpass e NBCSN) 1:30 Gara Xfinity Series (Nascar Trackpass e NBCSN) #NascarIT -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Las

La Gazzetta dello Sport

Appuntamento settimana prossima a Talladega, seconda prova del 'Round of 12' deiPlayoffs.Tutto è cambiato dalla successiva sosta ai box con Todd Gilliland (Front Row Motorsports #38) che ha preso il controllo delle operazioni. Quest'ultimo, eliminato a Bristol dai Playoffs, ha di fatto ...Denny Hamlin domina la scena a Las Vegas e diventa ufficialmente il primo pilota ad accedere direttamente al 'Round of 8' dei Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #11 del gruppo, mai a segno in questo ...Seconda affermazione in carriera per Josh Berry nella NASCAR Xfinity Series. Il sostituto dell'infortunato Michael Annett si impone in quel di Las Vegas davanti ai compagni di box Justin Allgaier #7 e ...