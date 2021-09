Mobilità sostenibile, Mazzoncini traccia la mappa dell’ “Inversione a E” (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Sarà la Mobilità una delle principali e più difficili sfide per la decarbonizzazione degli anni a venire per i governi e per i cittadini di tutto il mondo. Un’Inversione di tendenza radicale e globale, una “rivoluzione” delle politiche dei singoli Paesi e delle abitudini del quotidiano di tutti noi, accompagnate da straordinarie innovazioni tecnologiche come la Mobilità elettrica, la guida autonoma e la MaaS (Mobility as a Service). È da questo presupposto che nasce l’idea di “Inversione a E”, il libro di Renato Mazzoncini, professore del Politecnico di Milano e amministratore delegato di A2A, edito da Egea. Arricchito da un saggio a cura di Filippo Santoni de Sio, professore associato di Etica della Tecnologia all’Università di Delft (Olanda) , dal titolo “Per un’etica dei trasporti”, il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Sarà launa delle principali e più difficili sfide per la decarbonizzazione degli anni a venire per i governi e per i cittadini di tutto il mondo. Un’di tendenza radicale e globale, una “rivoluzione” delle politiche dei singoli Paesi e delle abitudini del quotidiano di tutti noi, accompagnate da straordinarie innovazioni tecnologiche come laelettrica, la guida autonoma e la MaaS (Mobility as a Service). È da questo presupposto che nasce l’idea di “a E”, il libro di Renato, professore del Politecnico di Milano e amministratore delegato di A2A, edito da Egea. Arricchito da un saggio a cura di Filippo Santoni de Sio, professore associato di Etica della Tecnologia all’Università di Delft (Olanda) , dal titolo “Per un’etica dei trasporti”, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità sostenibile Vezua, il marketplace etico che dà vita a nuove foreste Finanza sostenibile, che si unisce all'algoritmo "green" di ARB Spa. Il portale è infatti il primo ... dall'alimentare alla cosmetica, dall'arredamento al tech e mobilità, fino ai servizi. Commercianti,...

Roma, primo festival della mobilità eco - sostenibile: tre giorni di incontri Per ora il piano urbano per la mobilità sostenibile prevede 38 km nuovi di linee metropolitane: prosecuzione metro C, A e linea B e la realizzazione di una metro D da piazzale dell'Agricoltura fino a ...

