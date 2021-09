Advertising

buongior1 : INCIDENTE IN TANGENZIALE A LODI - Giorno_Lodi : Lodi, incidente sulla Sp 235: Tir ribaltato e traffico in tilt - qn_giorno : Lodi, incidente sulla Sp 235: Tir ribaltato e traffico in tilt - infomobilitaMi : [#Incidente] Possibili rallentamenti in corso Lodi, altezza civ. 121 #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi incidente

IL GIORNO

Alle 6.50 di questa mattina sanitari, vigili del fuoco e Carabinieri sono intervenuti sulla Statale 476 per unstradale che, come riporta Prima, ha coinvolto un mezzo statale ribaltatosi in mezzo alla strada., 27 settembre 2021 - Un inizio settimana a dir poco complicato per gli automobilisti lodigiani. Da stamattina è in tilt il traffico in uscita da. La causa è unavvenuto poco prima delle 7 lungo la provinciale 235 all'altezza della rotatoria in direzione di Crema. Un tir con carico speciale si è ribaltato su un fianco. Il mezzo, ...Lodi, 27 settembre 2021 - Un inizio settimana a dir poco complicato per gli automobilisti lodigiani. Da stamattina è in tilt il traffico in uscita da Lodi. La causa è un incidente avvenuto poco prima ...Con un incontro a Dosso, il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi ha spiegato alla cittadinanza il complesso iter che avveva portato alla chiusura del ponte sul Reno e i vari passaggi che sono in pro ...