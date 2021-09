Levante, arriva l’annuncio: la cantante diventerà presto mamma (Di lunedì 27 settembre 2021) Buone notizie per la vita privata di Levante, arriva l’annuncio dato via Instagram: la cantante diventerà presto mamma. (Instagram)Lei è una delle voci della musica leggera italiana più amate in questi ultimi anni: nata come cantante della scena indie, ha conquistato anche il palco del Festival di Sanremo. Si è anche discusso, in molte occasioni, rispetto ai suoi amori passati, uno su tutti quello per Diodato, che all’Ariston vinse con “Fai rumore” lo scorso anno, proprio nella stessa edizione in cui partecipava lei. —>>> Leggi anche Pietro Palumbo, chi è il fidanzato segreto di Levante Ovviamente avrete capito che stiamo parlando di Claudia Lagona, la cantautrice siciliana nota a tutti semplicemente come ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) Buone notizie per la vita privata didato via Instagram: la. (Instagram)Lei è una delle voci della musica leggera italiana più amate in questi ultimi anni: nata comedella scena indie, ha conquistato anche il palco del Festival di Sanremo. Si è anche discusso, in molte occasioni, rispetto ai suoi amori passati, uno su tutti quello per Diodato, che all’Ariston vinse con “Fai rumore” lo scorso anno, proprio nella stessa edizione in cui partecipava lei. —>>> Leggi anche Pietro Palumbo, chi è il fidanzato segreto diOvviamente avrete capito che stiamo parlando di Claudia Lagona, la cantautrice siciliana nota a tutti semplicemente come ...

Advertising

itsDacampo : RT @justcallme_sug: Levante che arriva a Sanremo per la sua pregnancy/giving birth exclusive performance - moro_thomas : Una categoria,quella dei kulaki rapaci,che Stalin aveva capito come trattare. - su_sartadori : RT @justcallme_sug: Levante che arriva a Sanremo per la sua pregnancy/giving birth exclusive performance - justcallme_sug : Levante che arriva a Sanremo per la sua pregnancy/giving birth exclusive performance - nancyaiello : RT @wildrouche: CLAUDIA INCINTA nemmeno il tempo di assimilare la mia Brunori nipote che mi arriva anche Levante nipote -