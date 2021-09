Il rientro di Mertens sempre più vicino Tuttosport | “Vuole farsi trovare pronto per sostituire Osimhen a gennaio””

Advertising

SoloNapoli5 : @lea_megna @angelo_forgione Sono fiducioso in merito, Spalletti sta lavorando molto sulle trame di gioco facci caso… - sscalcionapoli1 : Napoli, Mertens è pronto al rientro: Spalletti ha scelto il ruolo dove giocherà - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RIECCO DRIES - Napoli, Mertens è pronto al rientro: Spalletti ha scelto il ruolo dove giocherà - susydigennaro : RT @napolimagazine: RIECCO DRIES - Napoli, Mertens è pronto al rientro: Spalletti ha scelto il ruolo dove giocherà - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RIECCO DRIES - Napoli, Mertens è pronto al rientro: Spalletti ha scelto il ruolo dove giocherà -

Ultime Notizie dalla rete : rientro Mertens

Finta di cross di destro esul sinistro? Godin e Godimhen sono le facce della stessa ... Ho rivisto Demme e. Mi auguro per loro che Spalletti non li consideri solo alternative di Zambo e ......anche Diego Demme e Dries. Entrambi reduci da una operazioni ed entrambi mai utilizzati in questo inizio di campionato. Praticamente due nuovi acquisti per Spalletti che con ildi ...La carriera di Dries Mertens, in questi ultimi due anni, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, che ne hanno minato le sue prestazioni. Lo scorso ...Giorno libero per il Napoli, 24 ore di stop dal campo concesse da Luciano Spalletti a tutta la squadra con i calciatori azzurri che ne hanno approfittato per vere e proprie gire fuori porta.