Il partito No vax nato da una chat è arrivato al 6,2%. La sorpresa alle elezioni regionali in Austria (Di lunedì 27 settembre 2021) I No vax in Austria fanno il pieno di voti. È il caso del successo inaspettato di un neo fondato partito alle elezioni per l’assemblea del land Alta Austria. Il suo nome è “Menschen – Freiheit – Grundrechte” (Mfg, in italiano “uomini – libertà – diritti fondamentali”), nato appena un anno fa da una chat No vax, e che ha raggiunto il 6,2% dei consensi e sarà presente nel Landtag con tre consiglieri. La campagna elettorale ha puntato tutto sulla presenza attiva e massiccia sui social media, oltre al consueto tour elettorale. Dallo scetticismo sulla vaccinazione alle critiche alle misure di contenimento anti Covid sono i cavalli di battaglia. Nonostante il partito non abbia fatto particolari investimenti su pubblicità ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) I No vax infanno il pieno di voti. È il caso del successo inaspettato di un neo fondatoper l’assemblea del land Alta. Il suo nome è “Menschen – Freiheit – Grundrechte” (Mfg, in italiano “uomini – libertà – diritti fondamentali”),appena un anno fa da unaNo vax, e che ha raggiunto il 6,2% dei consensi e sarà presente nel Landtag con tre consiglieri. La campagna elettorale ha puntato tutto sulla presenza attiva e massiccia sui social media, oltre al consueto tour elettorale. Dallo scetticismo sulla vaccinazionecritichemisure di contenimento anti Covid sono i cavalli di battaglia. Nonostante ilnon abbia fatto particolari investimenti su pubblicità ...

