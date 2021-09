Gubbio | questa fontana ti permette di prendere la patente di “matto”

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 settembre 2021)è la ‘città della pietra’ per via del materiale con cui è stato edificato il borghetto medievale umbro ma la conosciamo anche come ‘città dei matti’ e il motivo è tutto da scoprire. Il simbolo per eccellenza della rinomata (e goliardica) follia dei cittadini diè ladei matti o meglio del Bargello. Sorge di fronte all’omonimo palazzo all’interno del quale troviamo il Museo della balestra e risale al 1500 anche se venne ricostruita quasi completamente intorno al 1800., come richiedere ladiLEGGI ANCHE: — Umbria, il paese delle mongolfiere: se ci vai in questo periodo puoi ammirare un paesaggio unico Tradizione vuole che se si fanno tre giri intorno allae un eugubino vi schizza (cioè vi battezza), ...