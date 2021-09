Gp Sochi: Norris può incolpare solo se stesso (Di lunedì 27 settembre 2021) Lando Norris ha gettato al vento la vittoria del Gp di Sochi. Il pilota britannico della McLaren ha commesso un errore fatale, concludendo la gara in settima posizione. GP Russia: Hamilton quota 100, Verstappen che gara! Gp Sochi: Norris è l’unico colpevole? Lando Norris stava per portare a termine il weekend perfetto per un pilota di Formula Uno: pole position e vittoria della gara. Il britannico era riuscito nel tenere dietro di sè Lewis Hamilton, voglioso di tornare a vincere dopo 10 gran premi di astinenza. La pioggia è arrivata in soccorso del sette volte campione del mondo che ha optato per il cambio gomme come la maggior parte dei piloti. Norris ha preferito restare in pista, prendendosi un rischio che non ha dato i frutti desiderati. Il tracciato è diventato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Landoha gettato al vento la vittoria del Gp di. Il pilota britannico della McLaren ha commesso un errore fatale, concludendo la gara in settima posizione. GP Russia: Hamilton quota 100, Verstappen che gara! Gpè l’unico colpevole? Landostava per portare a termine il weekend perfetto per un pilota di Formula Uno: pole position e vittoria della gara. Il britannico era riuscito nel tenere dietro di sè Lewis Hamilton, voglioso di tornare a vincere dopo 10 gran premi di astinenza. La pioggia è arrivata in soccorso del sette volte campione del mondo che ha optato per il cambio gomme come la maggior parte dei piloti.ha preferito restare in pista, prendendosi un rischio che non ha dato i frutti desiderati. Il tracciato è diventato ...

