Dl malattia | CNPR | appello bi-partisan per diritto salute professionisti

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Se tutte le forze politiche vogliono garantire aiilfondamentale allaoccorre individuare urgentemente le adeguate copertura economiche per il DL”: questo l’lanciato da Andrea De Bertoldi (Fdi), segretario della commissione Finanze a Palazzo Madama, nel corso del forum “PNRR: dopo sostegni e interventi iancora in prima linea” promosso dalla Cassa di previdenza dei Ragionieri e degli Esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Dopo un’errata previsione della Ragioneria dello Stato, che aveva stimato in oltre 120 milioni di euro le risorse necessarie per sostenere il provvedimento, il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia, con il supporto dell’Adepp (associazione degli enti previdenziali ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : malattia CNPR

Borsa Italiana

A richiamare il tema delle tutele anche Paolo Longoni (consigliere d'amministrazione della): "... Ciò dimostra che il professionista non vuole indennità di, ma non vuole essere soggetto a ...A richiamare il tema delle tutele anche Paolo Longoni (consigliere d'amministrazione della): "... Ciò dimostra che il professionista non vuole indennità di, ma non vuole essere soggetto a ...(Teleborsa) - "Se tutte le forze politiche vogliono garantire ai professionisti il diritto fondamentale alla salute occorre individuare urgentemente le adeguate copertura economiche per il ...Il Pnrr sarà l’occasione per ribadire il nostro ruolo fondamentale a supporto del Paese e della Pubblica amministrazione ...