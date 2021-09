Dalle sfilate di Milano il messaggio è chiaro: scopriamo le gambe. Con eleganza (Di lunedì 27 settembre 2021) Voglia di tornare a divertirsi. E a scoprire le gambe. Da Prada a Versace, la Milano Fashion Week Primavera Estate 2022 segna il ritorno in passerella della minigonna, in tutte le sue varianti per la donna. Anni Duemila, etnica, persino dotata di strascico: un capo che diventa simbolo di una nuova era per la città e per il mondo, quella post-Covid. Dove la voglia di giocare con il guardaroba è più forte che mai. Tendenza minigonna PE22 guarda le foto Leggi anche › Milano Fashion ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Voglia di tornare a divertirsi. E a scoprire le. Da Prada a Versace, laFashion Week Primavera Estate 2022 segna il ritorno in passerella della minigonna, in tutte le sue varianti per la donna. Anni Duemila, etnica, persino dotata di strascico: un capo che diventa simbolo di una nuova era per la città e per il mondo, quella post-Covid. Dove la voglia di giocare con il guardaroba è più forte che mai. Tendenza minigonna PE22 guarda le foto Leggi anche ›Fashion ...

AnginaPectorum : 1/2 Leggo dalle stories di @simonasiri che nelle sfilate della fashion week abbiamo ancora quasi soltanto modelle m… - c_carlyalberti : RT @EleToraay: Io sono super felice di tutte le opportunità che sta ricevendo Gaia, dalle sfilate di moda ai concerti in Messico alle coper… - inutile_canzone : RT @EleToraay: Io sono super felice di tutte le opportunità che sta ricevendo Gaia, dalle sfilate di moda ai concerti in Messico alle coper… - EleToraay : Io sono super felice di tutte le opportunità che sta ricevendo Gaia, dalle sfilate di moda ai concerti in Messico a… - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Eleganza Giorgio Armani... ?? Che meraviglia questi abiti impalpabili azzurro cielo ?? Ecco i look più belli in diretta dal… -