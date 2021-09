Braida | “Il Napoli è tra le favorite per lo scudetto | Osimhen è tra i primi 5 attaccanti d’Europa”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ariedo, direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan e Barcellona, ha rilasciato un’intervista a ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio. Ilsta facendo cose importanti. Gli azzurri hanno, tra icinque. Quest’anno fa sempre gol e questo è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per loinsieme alle milanesi, all’Atalanta e alla Juventus. Sarà un bel campionato, molto competitivo. È vero che la squadra di Spalletti ha preso il largo, ma tra un mese capiremo qualcosa in più. Vlahovic? Ha un fisico incredibile, fa reparto da solo. In giro ci sono pochicosì, insieme ad ...

Nel 2017 festeggia al teatro San Carlo di Napoli i suoi cinquant'anni di carriera in un grande ... Nel 1976 entra in Società con la famiglia Braida/Rocca nella gestione del Camping di Sanremo e ...
Ariedo Braida, ds della Cremonese, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli."All'ombra del Vesuvio c'è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi".