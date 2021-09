William e Harry, incontro forzato a Londra per amore di Lady D (Di domenica 26 settembre 2021) Tra William e Harry scorre l’inverno più glaciale. I due fratelli non sono riusciti a trovare un punto di contatto dopo che il minore dei due ha deciso di lasciare la famiglia reale, continuando a evitarsi in una maniera che sta spezzando il cuore di molti. Gli sforzi di Kate sono stati vani: la duchessa di Cambridge aveva cercato di mediare tra loro durante il funerale di Filippo, ottenendo il risultato esattamente contrario. Secondo gli esperti, la pace forzata tra William e Harry potrebbe non essere così lontana. I due fratelli hanno in programma un nuovo incontro a Londra per i Legacy Awards, che si terranno nel dicembre del 2021. Il viaggio del Sussex a Londra potrebbe anche comprendere il resto della famiglia, così che possa presentare a tutti la piccola Lilibet ... Leggi su dilei (Di domenica 26 settembre 2021) Trascorre l’inverno più glaciale. I due fratelli non sono riusciti a trovare un punto di contatto dopo che il minore dei due ha deciso di lasciare la famiglia reale, continuando a evitarsi in una maniera che sta spezzando il cuore di molti. Gli sforzi di Kate sono stati vani: la duchessa di Cambridge aveva cercato di mediare tra loro durante il funerale di Filippo, ottenendo il risultato esattamente contrario. Secondo gli esperti, la pace forzata trapotrebbe non essere così lontana. I due fratelli hanno in programma un nuovoper i Legacy Awards, che si terranno nel dicembre del 2021. Il viaggio del Sussex apotrebbe anche comprendere il resto della famiglia, così che possa presentare a tutti la piccola Lilibet ...

Advertising

infoitcultura : William e Harry, i due fratelli “costretti” a vedersi: c'è un motivo - infoitcultura : William e Harry, i due fratelli “costretti” a vedersi: ecco il motivo - faustacu : Meghan e Harry, Lilibet Diana non sarà battezzata a Windsor: il 'no' dello zio William, ecco perché - infoitcultura : Meghan e Harry, Lilibet Diana non sarà battezzata a Windsor: il no dello zio William - leggoit : William e Harry, i due fratelli “costretti” a vedersi: c'è un motivo -