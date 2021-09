(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –aver assistito allacontro il Potenza al “Partenio-Lombardi” e stava tornando a casa quando è statoche l’ha stroncato. Non c’è stato nulla da fare per Adelio D’Alessio,originario di Bonito. Inutile il trasporto al “Moscati”. La società attraversa una nota stampa ha espresso vicinanza alla famiglia: “L’Us Avellino 1912 si unisce al dolore della famiglia D’Alessio per l’inaspettata scomparsa del caro Adelio, oggi presente allo stadio per Avellino – Potenza eda untornando a casa” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tragedia in Irpinia, tifoso colto da malore muore poco dopo la vittoria dell'Avellino

L'EPIDEMIA Covid - 19 in, morto in ospedale un 76enne L'EPIDEMIA Giugliano, imprenditore ... Una. Era ricoverato da diverse settimane, purtroppo, non ce l'ha fatta. Tutta la comunità ...LASchianto all'alba con la sua auto, muore 28enne inLAMEZIA TERME Nel 2010 travolse e uccise 8 ciclisti: marocchino arrestato per un... Dai primi rilievi eseguiti dalla polizia ...Incidente in Salento, morta Chiara Di Credico: lutto ad Avellino. La 37enne irpina ha perso la vita in un tragico incidente ...Il male di vivere colpisce ancora in Irpinia. Una donna di 52 anni si è suicidata all'interno della sua abitazione a Gesualdo. È stato il marito a fare la ...