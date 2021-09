Superbike, Razgatlioglu trionfa anche in gara-2 su Redding e allunga nel Mondiale! Solo 5° Rea (Di domenica 26 settembre 2021) Vittoria pesantissima in gara-2 a Jerez de la Frontera per Toprak Razgatliogliu, che bissa il successo della prima manche e completa una straordinaria doppietta nel Gran Premio di Spagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale Superbike. Con questo trionfo, il decimo dell’anno ed il quindicesimo della carriera, il turco della Yamaha vola a +20 su Jonathan Rea in testa alla classifica generale del campionato quando mancano tre appuntamenti al termine della stagione. Toprak ha avuto la meglio sulla Ducati di Scott Redding per poco più di un decimo al termine di un bellissimo duello, difendendosi magistralmente dagli attacchi del rivale durante l’ultimo giro. gara in sofferenza invece per la Kawasaki di Jonathan Rea, capace comunque di limitare almeno parzialmente i danni portando a casa un discreto ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Vittoria pesantissima in-2 a Jerez de la Frontera per Toprak Razgatliogliu, che bissa il successo della prima me completa una straordinaria doppietta nel Gran Premio di Spagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale. Con questo trionfo, il decimo dell’anno ed il quindicesimo della carriera, il turco della Yamaha vola a +20 su Jonathan Rea in testa alla classifica generale del campionato quando mancano tre appuntamenti al termine della stagione. Toprak ha avuto la meglio sulla Ducati di Scottper poco più di un decimo al termine di un bellissimo duello, difendendosi magistralmente dagli attacchi del rivale durante l’ultimo giro.in sofferenza invece per la Kawasaki di Jonathan Rea, capace comunque di limitare almeno parzialmente i danni portando a casa un discreto ...

