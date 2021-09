Roma: oltre 1.000 persone sorprese a ballare assembrate e senza mascherina (Di domenica 26 settembre 2021) Sarebbe dovuta essere un’area pubblica per le attività ludiche, per gli eventi teatrali e culturali, non di certo uno spazio per dare vita a una vera e propria festa, come se si trattasse di una discoteca. Ma invece è questo quello che gli agenti della Polizia Locale si sono trovati di fronte nel weekend, sempre nel II Municipio, dove giovedì scorso nel quartiere Parioli è scattata la chiusura per un altro locale. Le pattuglie dei caschi bianchi, infatti, hanno sorpreso più di 1000 persone che ballavano assembrate e senza uso dei dispositivi di protezione: per questi motivi è scattato il provvedimento di chiusura del sito per 5 giorni in ottemperanza alla normativa sulla limitazione del contagio. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso su altre anomalie rilevate al momento dell’intervento. Roma, controlli nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Sarebbe dovuta essere un’area pubblica per le attività ludiche, per gli eventi teatrali e culturali, non di certo uno spazio per dare vita a una vera e propria festa, come se si trattasse di una discoteca. Ma invece è questo quello che gli agenti della Polizia Locale si sono trovati di fronte nel weekend, sempre nel II Municipio, dove giovedì scorso nel quartiere Parioli è scattata la chiusura per un altro locale. Le pattuglie dei caschi bianchi, infatti, hanno sorpreso più di 1000che ballavanouso dei dispositivi di protezione: per questi motivi è scattato il provvedimento di chiusura del sito per 5 giorni in ottemperanza alla normativa sulla limitazione del contagio. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso su altre anomalie rilevate al momento dell’intervento., controlli nel ...

Advertising

CarloCalenda : Quella di Bettini per Conte è una vera e propria ossessione. Si occupa più di lui che del PD. E continua a dare le… - CarloCalenda : Augusto e i DPCM. Oltre il ridicolo l’ignoranza di usare come esempio di democrazia il primo Imperatore di Roma che… - fattoquotidiano : Il clan Casamonica di Roma è “mafia”. E Giuseppe Casamonica, detto “Bitalo”, 49 anni, condannato a 20 anni di carce… - ES1670 : RT @wireditalia: Sono triplicati negli ultimi vent'anni e adesso sono avvistati regolarmente in oltre 90 centri urbani della Penisola, seco… - leggoit : Vaccini nel Lazio, D'Amato: «Oltre l’87% della popolazione adulta ha doppia dose» -