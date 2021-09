L’Italia vince la Coppa del Mondo di Pasticceria: “Precisione, concentrazione e fantasia” (Di domenica 26 settembre 2021) Non solo sport: L’Italia porta a casa un’altra medaglia d’oro, questa volta in cucina. Tre pasticceri italiani hanno vinto la Coppa del Mondo di Pasticceria 2021. La gara si è disputata sabato 25 settembre a Lione, in Francia, e ha visto trionfare il talento e la creatività di Massimo Pica, specialista del cioccolato, Lorenzo Puca, specialista dello zucchero, e Andrea Restuccia, specialista del gelato. Secondo posto per il Giappone, che ha conquistato la medaglia d’argento, poi la Francia padrona di casa con il bronzo. È la terza volta che L’Italia si aggiudica questo prestigioso riconoscimento, a conferma del valore della cucina italiana. “Precisione, concentrazione e fantasia hanno permesso ai pastrychef tricolore di aggiudicarsi il prestigioso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Non solo sport:porta a casa un’altra medaglia d’oro, questa volta in cucina. Tre pasticceri italiani hanno vinto ladeldi2021. La gara si è disputata sabato 25 settembre a Lione, in Francia, e ha visto trionfare il talento e la creatività di Massimo Pica, specialista del cioccolato, Lorenzo Puca, specialista dello zucchero, e Andrea Restuccia, specialista del gelato. Secondo posto per il Giappone, che ha conquistato la medaglia d’argento, poi la Francia padrona di casa con il bronzo. È la terza volta chesi aggiudica questo prestigioso riconoscimento, a conferma del valore della cucina italiana. “hanno permesso ai pastrychef tricolore di aggiudicarsi il prestigioso ...

