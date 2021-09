Fisco | Berlusconi “No convinto alla revisione degli estimi catastali”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quand le bàtiment va, tout va”. Questo modo di dire francese significa che quando la casa, il mercato dell’edilizia, funziona, allora funziona anche tutto il resto. I francesi hanno ragione, le condizioni del mercatoimmobili sono unoindicatori più sensibili, ma anche uno dei motori più efficaci, del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Già questa sarebbe una ragione sufficiente per considerare la casa uno dei settori strategici sui quali investire per far uscire il Paese dall’emergenza economica legatapandemia. Ma vi è un altro aspetto che io considero ancora più importante”. Lo ha detto il leader di Forza italia, Silvio, in un intervento su Il Giornale. “La casa, per le famiglie italiane – ha continuato – è il primoinvestimenti, ...