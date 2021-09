Empoli Bologna 1-1 LIVE | Arnautovic sbaglia il calcio di rigore

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 settembre 2021) Allo stadio Castellani, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Castellani”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 1? AUTOGOL DI BONIFAZI – Il difensore delcerca di allontanare la palla, ma la svirgola e segna nella sua porta. 4?di punizione battuta da Henderson – Il centrocampista scozzese batte la punizione che finisce di poco alto dalla porta di Skorupski. 8?in possesso palla – La squadra toscana resta al comando della partita. 9? Si ...