Bernardeschi è pronto per il Chelsea: “Posso giocare anche in attacco, l’ho fatto in Nazionale” (Di domenica 26 settembre 2021) Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha parlato così a Sky Sport al termine della vittoria odierna contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Peccato aver preso gol al 44?, subito dopo il 2-0. Ci è dispiaciuto tantissimo perché il primo tempo sarebbe potuto finire 2-0 o 3-0. Nella ripresa siamo rientrati in campo con l’approccio giusto e abbiamo fatto il 3-1, ma proprio lì serve la cattiveria per chiudere la partita e non permettere all’avversario di riaprirla”. Senza Morata e Dybala, magari col Chelsea giocherà in attacco…“Mi piace e non sarebbe assolutamente un problema. l’ho fatto in Nazionale, il ct Mancini mi ha provato molto spesso in quel ruolo. Naturalmente non potrei essere una punta fisica, ma rapida e di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Federico, esterno della Juventus, ha parlato così a Sky Sport al termine della vittoria odierna contro la Sampdoria: “Abbiamoun grandissimo primo tempo. Peccato aver preso gol al 44?, subito dopo il 2-0. Ci è dispiaciuto tantissimo perché il primo tempo sarebbe potuto finire 2-0 o 3-0. Nella ripresa siamo rientrati in campo con l’approccio giusto e abbiamoil 3-1, ma proprio lì serve la cattiveria per chiudere la partita e non permettere all’avversario di riaprirla”. Senza Morata e Dybala, magari colgiocherà in…“Mi piace e non sarebbe assolutamente un problema.in, il ct Mancini mi ha provato molto spesso in quel ruolo. Naturalmente non potrei essere una punta fisica, ma rapida e di ...

Advertising

infoitsport : Bernardeschi si candida per il Chelsea: 'Pronto a giocare in attacco come in Nazionale' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Bernardeschi si candida per il Chelsea: 'Pronto a giocare in attacco come in Nazionale' - _Juve_News_ : #Bernardeschi dopo la partita. Giocare in attacco con il Chelsea? Sono pronto, l'ho fatto anche in Nazionale. Usci… - TuttoMercatoWeb : Bernardeschi si candida per il Chelsea: 'Pronto a giocare in attacco come in Nazionale' - Carlogiglio7C : @Pinettagobba83 Sono pronto credo che come Bernardeschi possa giocare anch'io!!! -