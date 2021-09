Arsenal-Tottenham | le formazioni | un ex Serie A dal 1?

(Di domenica 26 settembre 2021) Sono ufficiali lediper il North London Derby delle 18.30. Entrambe le squadre non stanno attraversando un bel periodo di forma e quindi la partita sarà sicuramente decisiva. Dall’inizio anche Tomiyasu, ex giocatore del Bologna.(4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.(4-3-2-1): Lloris; Tanganga, Dier, Sanchez, Reguilon; Hojbjerg, Dele, Ndombele; Lucas, Son; Kane. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Le formazioni ufficiali di, match della sesta giornata di Premier League 2021/2022. Grande attesa per il derby del nord di Londra con le due compagini a caccia dei tre punti per dare una svolta forse ...DIRETTA: SFIDA AFFASCINANTE!, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 presso l'Emirates Stadium a Londra , sarà una sfida valevole per la sesta giornata d'...Diretta Arsenal Tottenham. Streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata della Premier League inglese, domenica 26 settembre.Le formazioni ufficiali di Arsenal-Tottenham, match di Premier League 2021/2022: le scelte dei due allenatori dal 1' di gioco ...