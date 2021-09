ARENA 60 70 80 | BOOM DI ASCOLTI PER AMADEUS | MATTATORE DI UNA SERATA STRAORDINARIA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 26 settembre 2021) Due ore e mezza di musica e solo musica.aveva insistito sul mood della: no operazione nostalgia ma una macchina del tempo per vivere le stesse emozioni di quegli anni. Così è stato. Niente amarcord ad60 70 80, nessun discorso, nessun come si stava meglio ma vivere l’oggi con le stesse sonorità, atmosfere e look (nei panni di Michael Righeira). Operazione perfettamente riuscita, compreso l’energico omaggio a Raffaella Carrà.si spende in prima persona, è conduttore ma è anche anche dj e animatore, come ha fatto fino agli anni ’90, e al tempo stesso è spettatore. Balla, canta, si diverte, è uno di noi e ci ricorda che all’apice del successo e popolarità si può rimanere uguali a se stessi, davvero, non di facciata. Il sodalizio trae la ...