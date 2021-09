Primo giorno di scuola tra emozione e incertezze (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa pensano gli studenti dei primi giorni di scuola? Nelle interviste di scuolaZoo paura e speranze degli adolescenti. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa pensano gli studenti dei primi giorni di? Nelle interviste diZoo paura e speranze degli adolescenti. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

OfficialASRoma : ??? 'Amo già questi tifosi. Mi hanno fatto sentire in famiglia sin dal primo giorno e sono felice di mostrare loro l… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - alecattelan : È il mio primo giorno, datemi tempo… #DaGrande, domenica in diretta in prima serata su @RaiUno - NicolaSabbion : RT @maxparisiRMC: @LilianaCherubi1 @christianraimo E quando mai ha avuto argomenti? Lo attacca dal primo giorno manco fosse una rivalsa pe… - RrRosci : Ricordi il tuo primo giorno su Twitter? ?Io sì! #IlMioAnniversarioDiTwitter -