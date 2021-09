Il Premier Draghi a Jacobs | “La mia telefonata? E’ colpa di Malagò”

(Di sabato 25 settembre 2021) Roma – Durante l’incontro con gli atleti medagliati alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, ilMariosi rivolge all’oro nei 100 metri Marcell. “Voglio precisare che non volevo interrompere la tua conferenza stampa”, dice il presidente del Consiglio ricordando il siparietto dellain diretta tv. “E’ stato”, scherzache poi assicura: “Comunque sono stato contentissimo di sentirti”. “Avete superato le aspettative di tutti gli italiani. Ci avete fatto vivere momenti che ricorderemo molto a lungo. C’è solo un problema: ci state abituando male!”, ha poi detto ilnel suo intervento alla cerimonia a Palazzo Chigi. “Permettetemi una menzione particolare per l’atletica leggera, che ha raggiunto risultati che non avremmo ...

