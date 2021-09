Orrore a Caserta | mamma spacca i denti a bimbo per intascare l’assicurazione

(Di venerdì 24 settembre 2021), 24 set — Denunciavano alle assicurazioni falsi incistradali senza esitare a coinvolgere anche minori, picchiandoli per causare loro lesioni ei soldi del. Tra i particolari più agghiaccianti della vicenda figura il pestaggio di un bambino di 11 anni, a cui la madre avevato zigomi eper simulare le lesioni di un incidente stradale. Lo stesso destino sarebbe dovuto toccare a un altro, più piccolo del primo, risparmiato dalle botte solo perché le assicurazioni non risarciscono ida latte. Leggi anche: Lega il figlio al guinzaglio e lo prende a bastonate, albanese in manette a, bimbi picchiati persoldi ...

Dopo oltre tre anni di indagini, condotte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono state arrestate tre persone accusate di aver picchiato in maniera premeditata un ragazzino di undici anni per ...Argomenti trattati, picchiano un bambino per inscenare un incidente Picchiano bambino per simulare incidente,Indagini dal 2018, diversi capi di accusa, picchiano un ...La Polizia ha arrestato un 41enne del Casertano, accusato di lesioni gravissime nei confronti dell'ex compagna, all'epoca dei fatti, nel 2017, 75enne. La donna, picchiata selvaggiamente, è finita in s ...