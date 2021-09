Napoli, la situazione in casa azzurra in vista del Cagliari (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo il roboante successo di Marassi contro la Sampdoria, il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno in vista della gara di domenica sera contro il Cagliari. Direttamente dal sito ufficiale del club azzurro arriva il report sull’attività dei partenopei e sulle condizioni degli infortunati. Di seguito la nota: “Dopo il successo a Marassi contro la Sampdoria, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la sesta giornata di Serie A. Coloro che hanno giocato ieri a Genova hanno svolto lavoro di scarico mentre gli altri uomini della rosa dopo una prima fase di attivazione hanno svolto partita a tema e partita a campo ridotto. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo il roboante successo di Marassi contro la Sampdoria, iltorna ad allenarsi a Castel Volturno indella gara di domenica sera contro il. Direttamente dal sito ufficiale del club azzurro arriva il report sull’attività dei partenopei e sulle condizioni degli infortunati. Di seguito la nota: “Dopo il successo a Marassi contro la Sampdoria, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilallo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la sesta giornata di Serie A. Coloro che hanno giocato ieri a Genova hanno svolto lavoro di scarico mentre gli altri uomini della rosa dopo una prima fase di attivazione hanno svolto partita a tema e partita a campo ridotto. ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tifosi allo stadio, il sottosegretario Vezzali: “Vogliamo arrivare al 1… - sanpiotr : @Daniele04288601 @footbal04535353 @Vivo_e_vegeto @mike_fusco @CorSport @alebarbano Siete voi che avete parlato di c… - Antonio05403181 : @Michael19084 @CarmeloCavani96 @SpudFNVPN @DAZN_IT Pensavo a quanto la buon'anima di mio papà si farebbe oggi tutti… - VitoMorra : @LGramellini E credo che la situazione che stia vivendo la Juve in questo momento e le partite persa a Napoli e par… - Andrea842631710 : @Vitto2012 ma lui è un giocatore di talento. È brutto averlo in questa situazione contrattuale. Io non voglio che i… -