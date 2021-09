Martina Colombari al Sud: "Mi godo questi due giorni di paradiso" (Di venerdì 24 settembre 2021) Martina Colombari è stata immortalata in uno dei luoghi più belli del mondo la Sardegna, lo scatto dell'ex modella e conduttrice televisiva, ha fatto il giro del web complice anche la sua perfetta forma fisica e il sorriso che da sempre la contraddistingue. La Miss Italia del 1991 sembra immersa in un sogno naturalistico che solo la Sardegna è in grado di regalare. Questo è il messaggio che Martina Colombari pubblica sul suo profilo social, allegando a questi meravigliosi scatti: "E se penso che domani è il primo giorno d'autunno ... Ecco appunto meglio pensarci. Mi godo questi due giorni di paradiso... Che meraviglia la nostra Sardegna. Tornerò presto... Promesso!!!" La 46 enne nativa di Riccione, moglie di Alessandro 'Billy' ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 settembre 2021)è stata immortalata in uno dei luoghi più belli del mondo la Sardegna, lo scatto dell'ex modella e conduttrice televisiva, ha fatto il giro del web complice anche la sua perfetta forma fisica e il sorriso che da sempre la contraddistingue. La Miss Italia del 1991 sembra immersa in un sogno naturalistico che solo la Sardegna è in grado di regalare. Questo è il messaggio chepubblica sul suo profilo social, allegando ameravigliosi scatti: "E se penso che domani è il primo giorno d'autunno ... Ecco appunto meglio pensarci. Miduedi... Che meraviglia la nostra Sardegna. Tornerò presto... Promesso!!!" La 46 enne nativa di Riccione, moglie di Alessandro 'Billy' ...

Advertising

ZGravita : Ma che martina colombari. Ah clà questa parla piu romanaccio de te #StarInTheStar - nickginetti : 'Potrebbe essere Martina Colombari' #StarInTheStar - mps274 : Ma è Romana, Martina Colombari non è di Roma #StarInTheStar - Gabriel49135747 : @MariangelaScato Martina colombari - AlbertoLetizia2 : @Ivan__soli Una delle miss Italia più belle di sempre. Per me sul podio insieme ad Anna Valle e Martina Colombari -