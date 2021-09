La Rap ci riprova | ecco il nuovo concorso per l' assunzione di due dirigenti tecnici

(Di venerdì 24 settembre 2021) Per la terza volta negli ultimi due anni, la Rap prova a selezionare due. Nelle more del- il bando (ancora una volta modificato) sarà pubblicato lunedì sia sul sito dell'ex ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rap riprova

PalermoToday

Programmi - continua Caruso - che mirano al superamento delle attuali criticità ed a porre le basi per il rilancio della'. Intanto proseguono gli appuntamenti tra i vertici die i ...più tardi. Twitter Facebook Instagram Messenger Flipboard Anche chi non segue il calcio ...cui ruoli nella saga di Matrix e in diversi film sul pugilato - e anche due album come cantante. ...Proseguono gli interventi di posa della nuova pavimentazione drenante nel tratto dal km 6,000 al km 8,400 dell’A19, compreso tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania. Lo rende ...Un piano forestale per la salvaguardia di Monte Pellegrino dopo gli incendi che hanno colpito l’area boschiva. E’ questo il primo punto di una conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio a Villa ...