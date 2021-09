Gigio, che riflessi! Guarda le parate in allenamento (Di venerdì 24 settembre 2021) Donnarumma, protagonista assoluto agli Europei, non ha ancora trovato spazio al PSG. Guarda il suo allenamento Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Donnarumma, protagonista assoluto agli Europei, non ha ancora trovato spazio al PSG.il suo

Advertising

FBiasin : #Raiola a Rai Sport: 'Sono dispiaciuto per come è stato trattato #Donnarumma. Il suo futuro al #Psg? Non c'è storia… - kappa_ste : Gigio #Donnarumma pensava davvero di giocare nel #PSG? È chiaro che i francesi lo hanno preso per avere un avversar… - Profilo3Marco : RT @it_mainsport: Gigio #Donnarumma non è felice della situazione che sta vivendo al PSG... Ma quindi è andato a Parigi per il progetto te… - ContropiedeA : Raiola, se dovesse continuare questa situazione, medita di riaprire i discorsi con la Juventus, che in estate vuole… - domenicodeluchi : @Patrirossonera @Milan_eBasta Mi ricorda un po' Shevchenko, quando è andato a giocare in Inghilterra (a detta sua p… -