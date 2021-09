GF Vip 2021, Manila Nazzaro: «Non voglio interagire con chi fa ‘gnigni, gnigni’». Ce l’ha con Miriana? – Video (Di venerdì 24 settembre 2021) Manila Nazzaro (US Endemol Shine) C’è un’intervistatrice misteriosa che non va a genio a diverse inquiline della casa del Grande Fratello Vip 2021. Chi è? Il mistero potrebbe trovare risposta stasera, nel corso della quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. A lanciare per prima lo “scoop”, se così si può chiamare, è stata Manila Nazzaro, che fin dai primi giorni di gioco ha dimostrato di non avere tanti peli sulla lingua. In camera con Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Ainett Stephens, l’ex Miss Italia ha espresso prima il suo pensiero positivo sulle principesse Hailé Selassié (“Sono perbene ed educate, non riusciremmo a immaginare la casa senza di loro“), per poi fare un’insinuazione mentre prendeva le difese di Soleil Sorge, bersagliata dalla diversi concorrenti per le sue ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)(US Endemol Shine) C’è un’intervistatrice misteriosa che non va a genio a diverse inquiline della casa del Grande Fratello Vip. Chi è? Il mistero potrebbe trovare risposta stasera, nel corso della quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. A lanciare per prima lo “scoop”, se così si può chiamare, è stata, che fin dai primi giorni di gioco ha dimostrato di non avere tanti peli sulla lingua. In camera con Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Ainett Stephens, l’ex Miss Italia ha espresso prima il suo pensiero positivo sulle principesse Hailé Selassié (“Sono perbene ed educate, non riusciremmo a immaginare la casa senza di loro“), per poi fare un’insinuazione mentre prendeva le difese di Soleil Sorge, bersagliata dalla diversi concorrenti per le sue ...

