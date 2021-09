F1, Christian Horner: “Il cambio del motore di Max? Scelta giusta. Il duello con Lewis è da storia della F1” (Di venerdì 24 settembre 2021) Giornata davvero intensa in casa Red Bull. Al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, infatti, è stata presa la decisione di sostituire la Power Unit di Max Verstappen. L’olandese, dopo i fatti di Monza, doveva già scontare tre posizioni di penalità, per cui la Scelta è stata fatta pensando anche a quello, senza dimenticare che la pioggia (domani prevista abbondantissima) potrebbe scombinare tutte le carte in tavola. “Abbiamo optato per questa Scelta sin dal mattino, in modo da avere una FP2 a disposizione sull’asciutto per controllare che tutto andasse bene – spiega a Speedweek – Vedremo come proseguirà il fine settimana, specialmente dal punto di vista meteo”. Christian Horner inizia ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Giornata davvero intensa in casa Red Bull. Al termineprima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, infatti, è stata presa la decisione di sostituire la Power Unit diVerstappen. L’olandese, dopo i fatti di Monza, doveva già scontare tre posizioni di penalità, per cui laè stata fatta pensando anche a quello, senza dimenticare che la pioggia (domani prevista abbondantissima) potrebbe scombinare tutte le carte in tavola. “Abbiamo optato per questasin dal mattino, in modo da avere una FP2 a disposizione sull’asciutto per controllare che tutto andasse bene – spiega a Speedweek – Vedremo come proseguirà il fine settimana, specialmente dal punto di vista meteo”.inizia ...

