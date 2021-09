Covid, monitoraggio Iss: scendono l’incidenza dei casi e l’indice Rt. In calo anche i ricoveri in intensiva e negli altri reparti (Di venerdì 24 settembre 2021) È una pandemia in fase discendente quella mostrata nella fotografia fatta dal consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Nella bozza che sarà illustrata oggi e all’esame della cabina di regia si legge infatti che l’incidenza dei casi Covid in Italia nel periodo che va dal 17 al 23 settembre è passata dai 54 casi ogni 100mila abitanti dell’ultimo report a 45, mentre l’indice di trasmissibilità Rt nel periodo dal 1 al 14 settembre si è attestato a 0,82, al di sotto della soglia critica di 1 e in leggero calo rispetto allo 0,85 della settimana precedente. In diminuzione anche il tasso di occupazione sia delle terapie intensive (al 5,4%), che passano dai 554 posti occupati del 14 settembre ai 516 del 21, e degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) È una pandemia in fase discendente quella mostrata nella fotografia fatta dal consuetosettimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Nella bozza che sarà illustrata oggi e all’esame della cabina di regia si legge infatti chedeiin Italia nel periodo che va dal 17 al 23 settembre è passata dai 54ogni 100mila abitanti dell’ultimo report a 45, mentredi trasmissibilità Rt nel periodo dal 1 al 14 settembre si è attestato a 0,82, al di sotto della soglia critica di 1 e in leggerorispetto allo 0,85 della settimana precedente. In diminuzioneil tasso di occupazione sia delle terapie intensive (al 5,4%), che passano dai 554 posti occupati del 14 settembre ai 516 del 21, e degli ...

