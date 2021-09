Uomini e Donne: Vanessa Spoto presa in giro? (Di giovedì 23 settembre 2021) Qualche tempo fa si era parlato della rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, due dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. In queste ore, però, ha cominciato a circolare la notizia che l’ex tronista si sia riavvicinato ad Eugenia Rigotti, altra sua corteggiatrice. La Spoto, così, ha commentato le voci. Secondo qualcuno dopo la rottura con Vanessa Spoto Massimiliano Mollicone si sarebbe consolato presto riavvicinatosi ad Eugenia Rigotti, che a Uomini e Donne era stata la corteggiatrice non scelta dal tronista. Ma il giovane romano è davvero tornato da lei dopo la fine della sua storia con Vanessa? In vista del possibile ritorno di fiamma tra il suo ex e la sua “rivale”, così, la ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Qualche tempo fa si era parlato della rottura tra Massimiliano Mollicone e, due dei protagonisti dell’ultima edizione di. In queste ore, però, ha cominciato a circolare la notizia che l’ex tronista si sia riavvicinato ad Eugenia Rigotti, altra sua corteggiatrice. La, così, ha commentato le voci. Secondo qualcuno dopo la rottura conMassimiliano Mollicone si sarebbe consolato presto riavvicinatosi ad Eugenia Rigotti, che aera stata la corteggiatrice non scelta dal tronista. Ma il giovane romano è davvero tornato da lei dopo la fine della sua storia con? In vista del possibile ritorno di fiamma tra il suo ex e la sua “rivale”, così, la ...

Advertising

Tg3web : Le donne afgane non si lasciano imbrigliare dai nuovi governanti e lottano per l'istruzione. Lo studio è un imperat… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - fattoquotidiano : Ha destato molto scalpore la scelta di Maria De Filippi di portarla in trasmissione, ma la cosa più imbarazzante (a… - cooloctopussy : RT @eeinsamkeit: Che piaga gli uomini che parlano di mestruazioni e di cosa le donne dovrebbero fare tacete cristo santo altrimenti vi vuot… - BenedettaPetru6 : RT @GuidoMattioni: Certo, il ghigno gelido e mortifero del Varano fa paura. Ma a inquietarmi di più sono i milioni di miei connazionali, uo… -