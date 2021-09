Roma-Udinese 1-0 | Abraham | “Oggi è stata dura | ma abbiamo reagito Mi parlano del derby dal primo giorno…”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’attaccante della, Tammy, ha parlato subito dopo la fine del match tra i giallorossi e l’, vinto dai capitolini proprio grazie ad un suo gol. Ecco le sue parole: “Vincere è il miglior modo per reagire ad una sconfitta e lofatto davanti ai nostri tifosi. Ci siamo difesi bene, ècontro una squadra difficile da affrontare.? Me nesin dalgiorno, siamo pronti e non vedo l’ora. Amo la tifoseria, mi ha fatto sentire in famiglia sin dalgiorno. Mi piace vincere, ho fiducia e cerco di infonderla nei miei compagni”. Già nel cuore della tifoseria,ha anche cantato l’inno prima del fischio d’inizio: “È una canzone fantastica, sto iniziando ...