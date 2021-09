Quirinale: Prodi, non fa per me e ho 82 anni (Di giovedì 23 settembre 2021) Romano Prodi erede del Presidente Sergio Mattarella? "No, assolutamente no, l'ho già detto spesso. Non sono stanco, sono tranquillo ma non sono più un ragazzo. La Presidenza della Repubblica dura 7 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Romanoerede del Presidente Sergio Mattarella? "No, assolutamente no, l'ho già detto spesso. Non sono stanco, sono tranquillo ma non sono più un ragazzo. La Presidenza della Repubblica dura 7 ...

Advertising

NicolaPorro : Riecco Prodi. Ecco cos’ha davvero in mente... ?? - FiorellaDonato : RT @Libero_official: Romano Prodi e Silvio Berlusconi? Sulla Ue parlano (quasi) la stessa lingua: 'merito' del Quirinale? - bizcommunityit : Quirinale:Di Battista,Prodi cerca voti destra per candidarsi - Ultima Ora - infoitinterno : Quirinale:Di Battista,Prodi cerca voti destra per candidarsi ROMA - Zicutake : Quirinale:Di Battista,Prodi cerca voti destra per candidarsi – Ultima Ora – Agenzia ANSA -