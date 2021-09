GF Vip, Gianmaria Antinolfi elude i microfoni: cosa dice all'orecchio di Miriana Trevisan? (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante un daytime, si è visto Antinolfi parlare con Miriana Trevisan, eludendo però i microfoni e sussurrando qualcosa all'orecchio di Miriana Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Funday' from ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante un daytime, si è vistoparlare conndo però ie sussurrando qualall'diFoto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Funday' from ...

Advertising

supermalaxx : #gfvip Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi violano il regolamento! - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi parla di Soleil Sorge a Miriana Trevisan: “Speriamo non si sia sentito, perché…” - _annasatir : @itsmedanize Poi parla tanto di Gianmaria e le sue storie con delle vip per finire in copertine quando anche lei ha… - zazoomblog : Gf Vip 6 Gianmaria Antinolfi parla di Soleil Sorge a Miriana Trevisan che afferma: “Speriamo non si sia sentito per… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Gianmaria Antinolfi copre i microfoni e parla con Miriana Trevisan di Soleil Sorge: 'Speriamo non si sia… -