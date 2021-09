Eitan per ora resta in Israele, famiglie dividono tempo da passare con lui (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un’intesa tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per ‘gestire’ la routine di Eitan da oggi all?8 ottobre. Lo hanno annunciato gli avvocati della famiglia Biran al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv.Al tempo stesso il giudice ha stabilito la ripresa delle udienze a partire dall?8 ottobre per 3 giorni consecutivi. Nel frattempo - hanno aggiunto gli avvocati - le famiglie hanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino. Allo stato attuale, quindi, Eitan resta in Israele, almeno fino alla ripresa delle udienze. Le intese raggiunte dalle due famiglie in sede di udienza - hanno poi precisato i legali delle due parti - sono volte a mantenere “la privacy del bambino, che in questo momento ha bisogno di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un’intesa tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per ‘gestire’ la routine dida oggi all?8 ottobre. Lo hanno annunciato gli avvocati della famiglia Biran al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv.Alstesso il giudice ha stabilito la ripresa delle udienze a partire dall?8 ottobre per 3 giorni consecutivi. Nel frat- hanno aggiunto gli avvocati - lehanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino. Allo stato attuale, quindi,in, almeno fino alla ripresa delle udienze. Le intese raggiunte dalle duein sede di udienza - hanno poi precisato i legali delle due parti - sono volte a mantenere “la privacy del bambino, che in questo momento ha bisogno di ...

